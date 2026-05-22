Először találkozott személyesen a magyar és az ukrán külügyminiszter

Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, és megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről – jelentette be az X-en az ukrán diplomácia vezetője.

Szibiha bejegyzése szerint a svédországi Helsingborgban pénteken, a NATO-tagországok külügyminiszteri találkozóján lezajlott eszmecserén mindketten elismerték, hogy fontos az előrehaladás ebben a kérdésben, és „konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére” törekszenek.

Az ukrán miniszter a maga részéről hangsúlyozta, hogy „kritikus fontosságú” Ukrajna EU-csatlakozása és a tárgyalási fejezetek „jól időzített megnyitása”.

Mint írta, tájékoztatta magyar kollégáját a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetőséges új szerepéről.

„Egyetértettünk, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény mindkét ország és egész Európa számára, akárcsak a koordinált további kétoldalú kapcsolatok minden szinten” – írta X-posztjában Andrij Szibiha.

Nyitókép: X

hirado.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →