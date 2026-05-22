Mesefilmek, klasszikusok és dokumentumfilmek pünkösdkor a közmédia csatornáin

A családi filmektől az Oscar-díjas romantikus alkotásokon át a természetfilmekig és zenés kulturális műsorokig sokszínű filmkínálattal készül a közmédia pünkösdre. A Duna, a Duna World és az M5 kulturális csatorna május 24-én és 25-én egész napos filmes műsorfolyammal várja a nézőket.

Pünkösdvasárnap reggel a Duna a Grimm-mesék világába invitálja a családokat: 6:55-től a Holle anyó című német mesefilm látható, amely a szorgalom és az önzetlenség klasszikus történetét eleveníti meg. A délutáni műsorban 13:30-kor az András című 1941-es magyar játékfilm érkezik Páger Antal, Csortos Gyula és Bordy Bella főszereplésével. A romantikus hangulatú történet egy egyszerű altisztről szól, akit véletlenül úriembernek néznek, és ezzel gyökeresen megváltozik az élete. 16:30-tól a természetfilmek kedvelőit várja a Nagymacskák éjjel-nappal második része. Az angol ismeretterjesztő sorozat lenyűgöző felvételeken mutatja be Botswana vadonjának oroszlánjait, gepárdjait és leopárdjait, amelyeket filmesek hónapokon át követtek éjjel-nappal az Okavango-deltában. Az ünnepi est klasszikus magyar filmmel folytatódik: a csatorna 21 órától vetíti a Mikszáth Kálmán regénye alapján készült, Szent Péter esernyője című filmet. A főbb szerepekben többek között Pécsi Sándor, Törőcsik Mari és Psota Irén látható. Az estét 22:40-től a Goretti Szent Mária című olasz életrajzi film zárja, amely a fiatal szent megrendítő történetét dolgozza fel.

A Duna World pünkösdhétfő délutánján történelmi és kulturális témájú dokumentumfilmekkel jelentkezik. 16 órától az Orbán Balázs nyomában című alkotás a legendás székely tudós és világutazó kalandos életét idézi fel, míg 17:40-től Jankovics Marcell rendezésében a Magyar szentek és boldogok – Szent uralkodónők mutatja be a középkori női szentek történetét. Az este folyamán magyar rajzfilmes nosztalgiablokk várja a nézőket: képernyőre kerül a Frakk, a macskák réme, a Pityke és a Sebaj Tóbiás egy-egy klasszikus epizódja. 21:35-től a Múltból épülő jövő – Sereglés 2025 című dokumentumfilm a Kárpát-medence népművészetének ünnepébe enged betekintést.

Az M5 kulturális csatorna pünkösdvasárnap a zarándoklat, a hit és a népi kultúra témáit helyezi középpontba. 17:15-től az Úton – Hét nap a magyar Caminón című film három zarándok történetén keresztül mutatja be a magyarországi Szent Jakab-utat. 18:05-kor pedig a Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék című portréfilm következik, amely Nyisztor Ilona csángó népdalénekes életútját és a moldvai csángó közösség kulturális küzdelmeit mutatja be.

Pünkösdhétfőn a Duna a családi és klasszikus filmek mellett látványos természetfilmekkel is készül. 10:25-kor a generációk kedvencévé vált Hahó, Öcsi! kerül műsorra, amelyben a kisfiú Kököjszi és Bobojsza segítségével indul varázslatos kalandra az „Idő” nyomában. 14:50-től a hét Oscar-díjjal jutalmazott Távol Afrikától című romantikus filmeposz látható Meryl Streep és Robert Redford főszereplésével. 21 órától Sergio Leone legendás westernje, A jó, a rossz és a csúf érkezik Clint Eastwood főszereplésével. A restaurált változat felújított képpel és hanggal, valamint korábban nem látott jelenetekkel idézi meg a Dollár-trilógia ikonikus befejező részét.

Pünköshétfőn az M5 kulturális csatorna egész napos dokumentum- és természetfilmes kínálattal várja a nézőket. A Vatikán titkai dokumentumsorozat két epizódját, a Vad Balaton és a Vadvilág a szélmalmok országában című természetfilmet, valamint az Egy zöldségeskert figyelemre méltó lakói című alkotást is megtekinthetik. Ezt követi a környezetvédelem és a fenntarthatóság témáját feldolgozó, a Méhlegelők című magyar dokumentumfilm.

Az esti műsorsávban Michele Soavi nagyszabású tévéfilmsorozata, a Szent Ferenc idézi meg Assisi Szent Ferenc életét és lelki útját két részben. A napot a Tánc–Ünnep–Parádé a csillagok alatt zárja: a szegedi Dóm téren rögzített összművészeti produkció a népzene, a kortárs zene, a tánc és a színház különleges találkozását ünnepli.

A teljes ünnepi műsorkínálat elérhető a Médiaklikken, a Műsorújság menüpontban.

Forrás: MTVA

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →