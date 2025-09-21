Lábát törte a motorkerékpáros kijevi turista

Szombat délben egy 43 éves kijevi turista veszítette el az irányítást motorkerékpárja fölött. A baleset egy hegyi ösvényen, a rahói járási Mezőhát (Lazescsina) közelében történt – olvasható a kárpátaljai mentőszolgálat Facebook-oldalán.

A 103-as számra beérkezett segélyhívás nyomán Vlada Hlusmanyuk és Mihajlo Szerhijcsuk egészségügyi szakemberek siettek a bajbajutott férfi segítségére. Kezükben hordággyal, hátukon nehéz felszereléssel 700-800 métert gyalogoltak a meredek hegyi úton.

A mentősök ellátták a sérültet, törött végtagját rögzítették, majd a közben kiérkezett hegyimentők terepjárójával a mentőautóhoz vitték.

A beteg a Rahói Járási Kórházban műtéten esett át.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Kárpátalja