Lassan a végéhez közeledik a Petőfi Sándor-szobor környezetének felújítása Beregszászban

Látványos szakaszához érkezett a beregszászi Petőfi Sándor-szobor környezetének felújítása. A helyszínen készült friss fotók alapján a munkálatok jelentős része már befejeződött: elkészültek az új sétányok, lefektették a gyepszőnyeget, és folyamatosan gondozzák a megújult zöldfelületeket.

A beruházás még júniusban indult azzal a céllal, hogy Beregszász egyik legfontosabb emlékhelye rendezettebb, esztétikusabb és korszerűbb környezetet kapjon. Az elmúlt hetekben új térburkolatok készültek, megújultak a park zöldfelületei, és a tér fokozatosan elnyeri végleges arculatát.

A jelenlegi állapot már jól mutatja, milyen lesz a felújított közösségi tér. Bár a park nagy része elkészült, a kivitelezők még dolgoznak a befejező munkálatokon. A szobor közvetlen környezetében tovább folynak a tereprendezési munkák.

A nyilvánosságra hozott látványterv alapján a megújult tér modern, ugyanakkor harmonikusan illeszkedik Beregszász történelmi belvárosához. A tervek szerint dísznövényekkel beültetett ágyások, új burkolatok, korszerű közvilágítás és padok teszik majd még hangulatosabbá a Petőfi Sándor-szobor környezetét.

A Petőfi Sándor-szobor 1991-es felavatása óta a beregszászi magyarság egyik legfontosabb emlékhelye. Itt tartják a március 15-i és más nemzeti ünnepek alkalmából szervezett megemlékezéseket és koszorúzásokat, ezért a környezetének megújítása közösségi és városképi szempontból is kiemelt jelentőségű.

A felújítás befejezésének pontos időpontját egyelőre nem közölték, azonban a munkálatok jelenlegi állása alapján már nem kell sokat várni arra, hogy a megújult tér teljes pompájában fogadhassa a város lakóit és az ide érkező látogatókat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Saját felvétel/Kárpátalja.ma

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