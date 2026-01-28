Lavinaveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalja hegyvidéki útjain

Lavinák és hóomlások nehezítik a közlekedést Kárpátalja több hegyvidéki hágóján – figyelmeztetnek a közútkezelők. Egyes útszakaszokon már a menetirány szerinti sávokra is lesodródtak a felgyülemlett hótömegek.

A hirtelen hőmérséklet-emelkedés és az intenzív csapadék következtében veszélyes útviszonyok alakultak ki az Uzsoki (Uzsockij)-hágón, a Tatár (Jabloneci)-hágón, a Latorcaföldi (Latyirkai)-hágón, az Ábránkai (Abranszki)- és a Toronyai (Torunyszkij)-hágón. A január 28-i reggeli órákig több helyszínen is rögzítettek lavinák által okozott akadályokat.

A közlekedők számára további kockázatot jelent a csökkent látótávolság és a csúszós útburkolat. A közútkezelő szolgálatok megerősített üzemmódban dolgoznak: folyamatosan figyelik a hegyoldalakat, azonnal eltakarítják a havat az úttestről, valamint kihelyezik és frissítik a figyelmeztető táblákat. Szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozásokat is bevezetnek.

A hatóságok fokozott óvatosságra intik az autósokat: javasolják a biztonságos sebesség betartását, a követési távolság növelését, valamint azt, hogy a járművezetők ne álljanak meg potenciálisan veszélyes szakaszokon. Amennyiben lehetséges, a hegyi átkeléseket célszerű elhalasztani az időjárási viszonyok stabilizálódásáig.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma