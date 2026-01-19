Három éve történt a brovari tragédia

Három éve zuhant le Denisz Monasztirszkij ukrán belügyminiszter helikoptere Brovariban.

2023. január 18-án légiszerencsétlenség történt Kijev megyében. A tragédiában 14-en vesztették életüket. Köztük 7-en a Belügyminisztérium vezetői és alkalmazottai voltak.

Ihor Klimenko belügyminiszter is megemlékezett az áldozatokról.

– Három év telt el a tragédia óta. Ma emlékezünk azokra az emberekre, akikkel együtt dolgoztunk, és emlékezünk Brovari elhunyt lakóira is

– fogalmazott.

Az áldozatok között volt Denisz Monasztirszkij belügyminiszter, Jevhenyij Jenin helyettes vezető, Jurij Lubkovics államtitkár, továbbá Mikola Anackij, Andrij Marinecsko, Mihajlo Pavlusko, Tetjana Sutjak, Olekszandr Vaszilenko, Kosztjantin Kovalenko és Ivan Kaszjanov.

A balesetben 4 brovari lakos is elhunyt: Olena és Mikola Ponomarenko, Marina Hranovszka, valamint Tetjana Bojcsenko.

