Lettország 16 tűzoltóautót küld Ukrajnának

Augusztus 8-án Lettország 16 tűzoltóautót szállít Ukrajnának, speciális mentőfelszereléssel együtt – számolt be róla az LSM hírportál.

A járművek Ukrajnába küldését a lett belügyminisztérium kezdeményezte, amelyet a minisztertanács is támogatott. A tűzoltóautókat az Állami Tűzoltó- és Mentőszolgálat (DPRSZ) önkéntesei szállítják Ukrajnába.

Lettország folyamatosan küld segélyszállítmányokat Ukrajnába. Az országban 2023-ban született döntés arról, hogy az ittas vezetőktől elkobzott autókat Ukrajnába küldik.

Kárpátalja.ma