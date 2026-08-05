Ló sebesített meg egy nyolcéves kisfiút a Munkácsi járásban. A gyermeket a mentők a történtek után kórházba szállították.

A Kárpátaljai Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiúnál felületes fejsérülést és horzsolásokat állapítottak meg. A szükséges elsősegélynyújtást követően a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították, ahol további kivizsgálás és kezelés vár rá.

Nyitókép: illusztráció

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