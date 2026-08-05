Tömegverekedés Ungváron, egy 16 éves lány is megsérült

Tömegverekedés történt Ungvár egyik utcájában, amelyben három ember megsérült. A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek.

Az előzetes információk szerint egy 45 éves férfi felületes fejsérülést, egy 16 éves lány mellkasi zúzódást, egy 29 éves férfi pedig fülsérülést szenvedett.

Az érintetteket a helyszínen ellátták, kórházi kezelést azonban egyikük sem kért.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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