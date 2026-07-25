Lőtt sérülést szenvedett egy 23 éves férfi a Munkácsi járásban
Lőtt sérüléshez riasztották a mentőket a Munkácsi járásban, ahol egy 23 éves férfi szorult ellátásra.
A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi bal combján a lágyrészeket érő lőtt sebet diagnosztizáltak. A sérülés szerencsére nem járt jelentős vérzéssel.
Az egészségügyi szakemberek ellátták a férfit, aki azonban határozottan elutasította a kórházi kezelést, majd elhagyta a helyszínt.
Az esetről a mentők értesítették a rendőrséget.
Nyitókép: illusztráció
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