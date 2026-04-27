Lövöldözés a harkivi metróban

Lövöldözés történt a metróban Harkivban április 26-án este. Az incidens az egyik központi állomáson történt – számolt be róla a helyi ügyészség.

Az előzetes információk szerint egy 20 éves férfi, aki alkoholos befolyásoltság alatt állt, 21:10 körül egy lövést adott le a levegőbe. Az eset riadalmat keltett az állomáson tartózkodók körében, ugyanakkor személyi sérülés nem történt.

A hatóságok tájékoztatása szerint az incidens során az infrastruktúrában sem keletkezett kár. A rendvédelmi szervek jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, és folyamatban van a szükséges bizonyítékok összegyűjtése.

Az ügyet előzetesen garázdaságnak minősítették Ukrajna Büntető Törvénykönyvének 296. cikkelye alapján.

