Lövöldözés történt Ungváron, az Odessza utcában, ahol az előzetes információk szerint egy férfi egy ötödik emeleti lakás ablakából adott le lövéseket.

Az incidens során személyi sérülés nem történt. Szemtanúk beszámolója szerint a veszélyeztetett területen gyermekek is tartózkodtak, azonban még időben sikerült biztonságos távolságba húzódniuk.

A rendelkezésre álló információk szerint a feltételezett elkövetőt a rendőrök rövid időn belül őrizetbe vették. A hatóságok jelenleg vizsgálják az eset pontos körülményeit, valamint a lövöldözés indítékát.

Az nyomán.

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