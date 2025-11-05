Lövöldözésbe torkollott két nő vitája Csernyivci megyében

Egy szóváltás két nő között súlyos incidenssé fajult Sztorozsinecben: a vita lövöldözéssel ért véget, mindkét résztvevő fejsérüléseket szenvedett, és kórházba szállították őket.

Az esetről a Bukovinai rendőrség sajtószolgálata számolt be.

A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint a helyszínre kiérkező hatóságok lefoglalták a fegyvert.

A két nőt kórházban kezelik, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

A rendőrség vizsgálja az ügy körülményeit, a konfliktus okait, valamint a történtek jogi minősítését.

Kárpátalja.ma