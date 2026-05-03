Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, melyen az anyaságról emlékezünk meg. Magyar nyelvterületen május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.

Az anyák napja legújabb kori hagyománya az Egyesült Államokból terjedt el.

Julia Ward Howe költő, politikai aktivista kezdeményezésére először 1872-ben Bostonban szervezték a megemlékezést, amelyet Woodrow Wilson elnök 1914-ben nyilvánított hivatalos ünneppé. Időpontja az ügy érdekében sokat fáradozó Anna Jarvis édesanyjának emlékére került május második vasárnapjára.

Magyarországon az első világháború után, 1925-ben fogant meg e gondolat, mégpedig a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt révén, amely az anyák napját a magyar hagyományoknak megfelelően a Mária-tisztelettel kapcsolta össze. A legelső ünnepet a MÁV budapesti gépgyárban tartották, munkáscsaládok számára.

Anyák napja szintén május első vasárnapjára esik például: Angolában, Litvániában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Szerbiában.

Május második vasárnapján ünnepel: Ausztria, Ausztrália, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Németország, Olaszország, Svájc, Szlovákia, Törökország, Ukrajna.

Ezt a napot leghamarabb Norvégiában (február második vasárnapján), a legkésőbb pedig Panamában (december 8-án) méltatják.

