Sérültjei is vannak a Makkosjánosi határában történt buszbalesetnek
A Makkosjánosi melletti Dínó Park közelében árokba borult a Munkács felé közlekedő Nagyszőlős–Ungvár menetrendszerinti buszjárat.
Az Etalon márkájú busz menet közben sodródott le az útról, utasai az ablakokat betörve hagyták el a járművet.
Sajtóinformációk szerint a járaton 15 utas tartózkodott, a sofőr és két másik személy megsérült. A kiérkező mentők mindhármukat a Beregszászi Járási Központi Kórházba szállították.
