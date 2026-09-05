Már online is el lehet válni Ukrajnában

Online is elindítható a válási eljárás Ukrajnában a Gyija állami digitális szolgáltatáson keresztül.

A szolgáltatásnak köszönhetően a válni kívánó házastársak online nyújthatják be kérelmüket. A kérelem benyújtását követően egy hónap elteltével kerül sor a házasság felbontására. Ha a házastársak időközben meggondolják magukat, a kérelmet legkésőbb a videókonferencia előtt négy órával visszavonhatják.

Korábban a váláshoz legalább két alkalommal személyesen kellett felkeresni az anyakönyvi hivatalt, és papíralapú dokumentumokat kellett benyújtani. Most a teljes folyamat online intézhető.

A szolgáltatás használata egyszerű: az egyik házastárs elkészíti a kérelmet a Gyija alkalmazásban, a másik pedig saját alkalmazásában jóváhagyja azt. Ezt követően a rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat az anyakönyvi nyilvántartásban.

A kérelmet kizárólag mindkét fél hozzájárulásával lehet benyújtani. A közös kiskorú gyermekkel rendelkező házaspárok számára továbbra is a bírósági út marad az egyetlen lehetőség. Azok pedig, akik nem használják a Gyija alkalmazást, személyesen is benyújthatják kérelmüket az anyakönyvi hivatalban.

Ukrajnában 2024 szeptemberétől már a házasságkötés is intézhető videókapcsolaton keresztül a Gyija portálon. Az online válási szolgáltatást az igazságügyi és a digitális átalakulásért felelős minisztérium 2026. június 18-án kezdte tesztelni.

Kárpátalja.ma

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