Március végéig tilos csukára horgászni Ukrajnában

A szabadidős és sporthorgászat új szabályai szerint február 15-től minden halászati ​​vízterületen fogási tilalmat rendelnek el a csukára az ívási időszakban.

A Meliorációs és Halászati ​​Állami Ügynökség közleménye szerint a tilalom március 31-ig lesz érvényben.

A csuka ívása február-március között van, így az egyik legkorábban ívó hal területünkön.

Természetes vizekben télen a jég alól is fogható, ezért egész évben friss halként fogyasztható. Emberi táplálékként kedvelt, rendkívül tiszta, fehér húsú, ízletes, de szálkás hal. Húsminőségét befolyásolhatja a víz tisztasága, melytől kedvezőtlen esetben iszapízűvé válhat, és hatással van rá a táplálékként elfogyasztott kishalak íze is. Húsa kiválóan alkalmas halászlék készítéséhez. Megsütve tűzdelik vagy töltik, és népszerű a húsából készített pörkölt vagy a káposztás csuka is.



Az illegális csukahalászatért adminisztratív, vagy akár büntetőjogi felelősségrevonás járhat. Egy illegálisan kifogott csukáért járó bírság összege 3 468 hrivnya.





Kárpátalja.ma