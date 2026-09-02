Második világháborús lövedéket találtak egy építkezésen Ungtarnócon

Veszélyes lelet szakította félbe egy helyi lakos építkezését az ungvári járási Ungtarnócon (Tarnivci). A férfi tegnap délután, amikor a leendő épület alapozásához árkot ásott, egy gyanús fémtárgyat talált a földben – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége szeptember 2-án.

A férfi arra gyanakodott, hogy a tárgy robbanószerkezet lehet, ezért nem nyúlt hozzá, hanem azonnal értesítette a katasztrófavédelmet. A helyszínre kiérkező tűzszerészek megállapították, hogy egy 152 milliméteres, a második világháborúból származó tüzérségi lövedékről van szó.

A lövedéket a rahoncai gyakorlótérre szállították, ahol az előírásoknak megfelelően megsemmisítették.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy robbanásveszélyes tárgy megtalálásakor tilos azt megérinteni, elmozdítani vagy saját kezűleg hatástalanítani. Ilyenkor biztonságos távolságra kell húzódni, figyelmeztetni kell a környezetben tartózkodókat a veszélyre, és értesíteni kell a 101-es segélyhívó számot.

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