Medvetalptól szenvedett égési sérülést egy másfél éves gyermek

Orvosi ellátásra szorult egy másfél éves gyermek az Ungvári járásban, miután előzetes információk szerint medvetalppal érintkezett.

A sürgősségi mentőszolgálat tájékoztatása szerint az eset Poroskőn történt. A helyszínre a 403-as számú mentőegység érkezett.

A gyermek a szükséges elsősegélyt megkapta, majd a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a medvetalp nedve a bőrrel érintkezve – különösen napfény hatására – súlyos égési sérüléseket okozhat. Gyermekeknél a reakció erősebb lehet.

A szülőket arra kérik, hogy kirándulások, kerti munkák vagy természetjárás során figyeljenek arra, hogy a gyermekek ne érintsék meg az ismeretlen növényeket.

Ha már megtörtént az baleset, a bőrfelületet bő vízzel le kell mosni, az érintett részt védeni kell a napfénytől, és szükség esetén orvosi segítséget kell kérni.

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