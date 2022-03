Ismét meghiúsult a tűzszünet

Az oroszbarát szeparatisták és az ukrán nemzeti gárda újra egymást vádolták azzal, hogy vasárnap nem sikerült létrehozni a dél-ukrajnai Mariupol városából kivezető humanitárius folyosót. Ez volt a második alkalom, hogy a felek ideiglenes tűzszünetet hirdettek a területen a lakosság evakuálása érdekében.

A The Guardian beszámolója szerint az Ukraine 24 televízió megszólaltatta a nemzeti gárda azovi ezredének egyik katonáját, aki azt állította, hogy a mintegy 400 ezer kikötővárost körülvevő orosz és oroszbarát erők szegték meg tüzérség bevetésével a fegyvernyugvási megállapodást.

Az Interfax orosz hírügynökség a donyecki szeparatista kormány egyik tisztviselőjére hivatkozott, aki az ukrán erőket vádolta azzal, hogy nem tartják be a tűzszünetet. A szeparatista tisztségviselő szerint mindössze 300 ember tudta elhagyni a várost. Az ukrán hatóságok korábban azt közölték, hogy több mint 200 ezer embert terveznek evakuálni Mariupolból.

Megírtuk: először szombat hajnalban jelentette be Moszkva, hogy tűzszünet lép életbe annak érdekében, hogy az orosz ostrom alatt álló kelet-ukrajnai Mariupol és Volnovaha lakossága elhagyhassa a térséget. A harci cselekmények azonban a megállapodás ellenére folytatódtak, a lakosok nem tudták elhagyni a várost. Az ukrán kormány akkor is azt állította, hogy az ellenség nem tartotta be a tűzszünetet a városból kivezető folyosó teljes hosszán, az oroszok pedig az ukránokat okolták az ideiglenes fegyvernyugvás meghiúsulásáért.

Az Azovi-tenger partján fekvő, 450 ezer lakosú Mariupolt az ukrán hadsereg, a nemzeti gárda, a szélsőjobboldali/ultranacionalista Azov Légió, a határőrség és a tengerészgyalogság védi a támadó orosz erőktől. Bevétele fordulópontot jelenthet a háborúban, mivel lehetőséget teremtene, hogy a Donyec-medence felől támadó orosz és szeparatista csapatok egyesüljenek a 2014-ben megszállt Krím félsziget katonai erőkkel, amelyek már korábban elfoglalták Berdianszk és Herszon stratégiai fontosságú kikötővárosait.

Forrás: hirado.hu