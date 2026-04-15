Meghosszabbították a forgalomkorlátozást az aknaszlatinai határátkelőn

Románia meghosszabbította a forgalomkorlátozást a Máramarossziget–Aknaszlatina ellenőrzőponton – a Kárpátaljai Vámhivatal a Facebook-oldalán szerdán.

A közlemény szerint a Tisza folyón átívelő hídon végzett javítási munkálatok folytatása miatt a román fél 2026. április 15-től május 15-ig, hétfőtől péntekig 09:00 és 16:00 óra között korlátozza a gépjárműforgalmat a határátkelőhelyen.

A gyalogosok a szokásos módon kelhetnek át a határon mindkét irányban.

Az utazókat arra kérik, hogy vegyék figyelembe ezt az információt, mielőtt útnak indulnak, és szükség esetén válasszanak másik határátkelőhelyet.

A járművek korlátozását a Máramarossziget–Aknaszlatina határátkelőn 2026. február 16-án vezették be.

