Megtalálták a Tiszában eltűnt 10 éves fiú holttestét

Június 24-én reggel a mentőegységek megtalálták annak a 10 éves fiúnak a holttestét, akit több mint két napon át kerestek a Tiszában a Beregszászi jársában.

A hogy a gyermeket a folyó sodrása ragadta magával a Tiszahetény közelében található szakaszon. A keresés eredményeként a fiú holttestét a Tiszában, Tiszasásvár (Trosznik) közelében emelték ki a vízből, mintegy négy kilométerre attól a helytől, ahol eltűnt.

A kutatási munkálatokban összesen 22 szakember vett részt, hat technikai eszközt, három csónakot és egy drónt is bevetettek a folyó átvizsgálására. A kárpátaljai szakemberek mellett Ivano-Frankivszk és a Hmelnyickij megyéből érkezett búvárok, valamint a DSZNSZ Lembergi Gyorsreagálású Mobil Mentőközpontjának munkatársai is részt vettek a keresésben.

A fiú holttestét a helyszínen átadták a rendvédelmi szervek munkatársainak. A tragédia körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van.

A hatóságok ismételten arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal tartózkodjanak a folyók és egyéb természetes vizek közelében, különösen gyermekek esetében.

Kárpátalja.ma

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