Megtalálták az eltűnt 15 éves fiút

Sikeresen zárult annak a 15 éves fiúnak a keresése, aki július 13-án tűnt el Nagyszőlősön.

A rendelkezésre álló információk szerint Márk hétfőn 13 óra körül egy szanatórium közelében tartózkodott, majd séta közben beszaladt a közeli erdőbe, ahol nyoma veszett. Mivel a fiú pszichés zavarral él, a hatóságok haladéktalanul nagyszabású keresőakciót indítottak.

A kutatásban a rendőrség, a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai, valamint helyi önkéntesek vettek részt. Összesen mintegy 50 ember, 13 jármű és két drón segítette a keresést annak érdekében, hogy mielőbb megtalálják az eltűnt fiatalt.

A keresőakció végül eredményre vezetett: Márkot július 14-én délelőtt 9:40 körül Alsóveresmart közelében találták meg.

A hírt az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége közölte.

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