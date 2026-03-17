Megvert egy vendéget, majd megrongált egy éttermet egy férfi Perecsenyben

Bejelentés érkezett a 102-es segélyhívószámra március 15-én, miszerint verekedés tört ki egy étteremben Perecsenyben.

a szemtanúkkal való beszélgetés és a térfigyelő kamerák felvételeinek áttekintése után a rendőrség megállapította, hogy az egyik látogató indokolatlanul elkezdett kötekedni a vendégekkel.

Ezután verekedést provokált, testi sérüléseket okozott az egyik férfinak, és megrongálta az intézmény vagyonát. Ezt követően a huligán gyorsan elhagyta a helyszínt.

A rendőrség megtalálta és őrizetbe vette a bűncselekményben részt vevő személyt – egy 30 éves helyi lakost.

Az ügyben eljárás indult.

Kárpátalja.ma