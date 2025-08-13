Fél év alatt több mint 400 ezer diák részesült ingyenes étkeztetésben

Ukrajnában tovább bővítik az ingyenes melegétkeztetés programját az általános iskola 1–4. osztályos tanulói számára. Erről Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője számolt be augusztus 12-én. A kormány 2025-re több mint 2,8 milliárd hrivnya állami támogatást különített el a kezdeményezésre.

Az év első felében több mint 400 ezer gyermek részesült ingyenes melegétkeztetésben az ország különböző régióiban, beleértve a frontvonalhoz közeli területeket is. A program minden olyan diákra kiterjed, aki személyesen vagy hibrid formában látogatja az iskolát.

A második félévben a rendszer hatékonyságát a folyamatban lévő iskolai étkeztetési reform keretében kívánják növelni, amelyet Olena Zelenszka, az elnök felesége támogat. Ennek részeként 22 megyében összesen 112 iskolai konyhát korszerűsítenek, több mint 900 millió hrivnya kormányzati forrással.

Mikita kiemelte, hogy a feladat minden régió számára egyértelmű: biztosítani az ingyenes melegétkeztetést minden alsó tagozatos tanulónak. A szükséges források már a helyi önkormányzatok számláin vannak, így a következő hónapokban a logisztika javítása, a helyben főzés feltételeinek bővítése és az étrend minőségének emelése kerül előtérbe.

A nyitókép illusztráció

