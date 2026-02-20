A Mennyei Század hőseire emlékeznek ma Ukrajnában

Minden év február 20-án a Mennyei Század hőseire emlékeznek Ukrajna-szerte.

Az emléknapot 2015. február 11-én Petro Porosenko, Ukrajna akkori elnöke rendelte el a 69/2015-ös határozatban – írta az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézete.

Tizenkét évvel ezelőtt, 2014. február 20-án Kijevben 48 ember halt meg, a 2013–2014-es tüntetéseken pedig még 54 ember vesztette életét a Majdanon. Később, 2014 tavaszán még öt tüntető halt meg. Ezeket az áldozatokat nevezték el a Mennyei Század Hőseinek, akik a Méltóság Forradalmában hunytak el.

Összesen 107 ember halt meg a Majdanon.

A kifejezés Ljudmila Makszimljuk és Tetjana Domascsenko költőnők verseiben jelent meg először.

A Mennyei Század tagja különböző nemű, nemzetiségű, vallású, korú és végzettségű emberek voltak, köztük ukrajnai, belarusz és grúz állampolgárok.

A legfiatalabb áldozat 17, a legidősebb 82 éves volt. A 107 halott között 3 nő volt: Antonina Dvorjanec, Olha Bura és Ljudmila Seremet.

Az első áldozat Pavlo Mazurenko volt, aki 2013. december 22-én halt meg, legutolsó tagja, Viktor Orlenko 2015. június 3-án vesztette életét, ő az előző évi tüntetésen szerzett sebesülésébe halt bele.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: ukrinform.ua