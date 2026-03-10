Mentőautó ütött el egy hatéves gyereket Kárpátalján

Közlekedési baleset történt a rahói járási Tiszaborkúton (Kvaszi) március 10-én – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a mentőautó egy vajúdó édesanyával tartott egy egészségügyi intézmény felé, amikor Tiszaborkúton egy gyerekcsoport haladt át az úttesten egy gyalogátkelőhelyen. A mentőautó sofőrje ekkor elgázolt egy hatéves helyi gyereket.

A gázolás következtében a gyermek súlyos sérüléseket szenvedett. A kisfiút jelenleg az intenzív osztályon kezelik. A várandós nőt egy másik mentő szállította kórházba.

A rendőrség vizsgálja, hogy a mentőautó használt-e speciális hang- és fényjelzéseket. Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma