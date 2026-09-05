Mentőautóban szülte meg hetedik gyermekét egy 33 éves nő a Rahói járásban

Mentőautóban hozta világra hetedik gyermekét egy 33 éves nő a Rahói járásban. A nő a terhesség 39–40. hetében volt, amikor megindult nála a szülés – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat szombaton.

A kismama elmondása szerint terhessége idején nem állt rendszeres orvosi megfigyelés alatt, és a szülés megindulása előtt sem kért orvosi segítséget.

A szülés gyorsan lezajlott, így a kislány még a kórházba érkezés előtt, a mentőautóban megszületett. Az újszülött kislány mintegy 3 kilogrammos súllyal jött a világra.

A szülést követően az édesanyát és gyermekét a Rahói Járási Kórházba szállították további orvosi megfigyelésre.

Az egészségügyi szakemberek arra hívják fel a várandós nők figyelmét, hogy a terhesség alatti rendszeres orvosi ellenőrzés, valamint a szülés jeleinek jelentkezésekor az időben történő orvosi segítségkérés hozzájárulhat az anya és a gyermek egészségét veszélyeztető kockázatok csökkentéséhez.

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