Mezőkaszonyban is elkezdték a Máltai Szeretetszolgálat csomagjainak kiosztását

A nagyberegit, nagybégányit, bátyúit követően a mezőkaszonyi kistérségben is elkezdte élelmiszercsomagok kiosztását a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat.

A jótékonysági szervezet az Európai Unió társfinanszírozásával és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásával közel 4 000 darab, 15 kg-os élelmiszercsomagot állított össze, amelyeket a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása által életre hívott és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által támogatott szociális kártyák tulajdonosai között osztanak szét a nyugdíjasok körében.

Maklik János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetője a TV21 Ungvár riporterének elmondta, az a céljuk, hogy az élelmiszeradományokkal az ünnepekig minél több nyugdíjasnak sikerüljön örömet szerezni. Ezért is választottuk ezt a nevet, hogy Együtt egy jobb jövőért, mivel próbálunk együtt tenni azért, hogy a háború után egy jobb jövő alakuljon ki vidékünkön. Ma a Kaszonyi kistérségben közel 800 csomagot adunk át, amit az Európai Unió társfinanszírozásával, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen sikerült beszerezni.

Mezőkaszonyban most először kezdték el használni a szociális kártyákat, így a csomagok mellett külön örülnek annak is, hogy a szeretetszolgálat munkatársai segítenek a rendszer kiismerésében is.

A kártyás program a kistérségek és segélyszervezetek számára is nagyon hasznos, hiszen ezáltal a támogatások lekövethetőek, és elkerülhetőek a visszaélések is. A beregvidéki önkormányzatokban még a nyár folyamán kiosztották a kártyákat, viszont sokan nem adták meg a nyugdíjas státuszukat. Számukra a Dorcas Jótékonysági Alapítvány biztosított csomagokat, így az ünnepek előtt minden nyugdíjas támogatáshoz juthat.

