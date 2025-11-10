Miért kötelező a gyerekülés az autóban?

A rendőrség minden szülőhöz és sofőrhöz szólt: gyermeke biztonsága az Ön elsődleges feladata. A forgalom egyre intenzívebb, ezért a speciális gyermekülések használata nem csupán jogi kötelezettség, hanem befektetés a gyerek élete és egészsége érdekében.

A gyermekülés két legfontosabb funkciója

1. Kényelem és rögzítés

Maximális kényelmet biztosít,

Megfelelő testhelyzetben tartja a gyermeket, csökkentve a fáradtságot.

2. Életmentő biztonság

Vészfékezés, hirtelen manőver vagy baleset esetén biztonságosan rögzíti a gyermeket,

Csökkenti a súlyos sérülések kockázatát.

Mikor kötelező a gyermekülés?

150 cm alatt: Kötelező a tanúsított gyermekülés használata.

150 cm felett: A gyermek már a standard biztonsági övvel is biztonságosan rögzíthető.

A szabályok figyelmen kívül hagyása pénzbírságot von maga után. Első alkalommal 510 hrivnya, egy éven belül második alkalommal elkövetett szabálysértésért pedig 850 hrivnya pénzbírság szabható ki.

A rendrőség hangsúlyozza, hogy egyetlen pénzbírság sem pótolja a gyermek sérülését vagy elvesztését.

Gondoskodjon gyermeke biztonságáról! Mindig helyesen rögzítse őket az autóban! – áll a tájékoztatásban.

Kárpátalja.ma