Illegálisan Ukrajnában tartózkodó személyt bírságoltak meg
Az Állami Migrációs Szolgálat Beregszászi Osztályának munkatársai a Mihrant elnevezésű országos művelet végrehajtása során szabálysértést fedeztek fel – olvasható a szolgálat Facebook-oldalán.
A város egyik élelmiszereket árusító helyiségében egy orosz állampolgárt igazoltattak. Mint kiderült, a személy érvénytelen okmányokkal tartózkodott Ukrajna területén.
A szabálysértőt 3400 hrivnya büntetés megfizetésére kötelezték.
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Migrációs Szolgálat