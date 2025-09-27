Illegálisan Ukrajnában tartózkodó személyt bírságoltak meg

Marcsák Gergely Közélet

Az Állami Migrációs Szolgálat Beregszászi Osztályának munkatársai a Mihrant elnevezésű országos művelet végrehajtása során szabálysértést fedeztek fel – olvasható a szolgálat Facebook-oldalán.

A város egyik élelmiszereket árusító helyiségében egy orosz állampolgárt igazoltattak. Mint kiderült, a személy érvénytelen okmányokkal tartózkodott Ukrajna területén.

A szabálysértőt 3400 hrivnya büntetés megfizetésére kötelezték.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Migrációs Szolgálat