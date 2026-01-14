Mihajlo Fedorov: tüzetes átvilágításra számíthatnak a hadkiegészítők

Mihajlo Fedorov, Ukrajna leendő védelmi minisztere kinevezése előtt ígéretet tett, hogy alapos ellenőrzésen fog átesni minden hadkiegészítő parancsnokság (TCK).

Fedorov erről a Telegramon nyilatkozott.

A miniszteri szék várományosa úgy véli, gyors és maradandó reformra szorul az ukrán hadsereg kiképzési rendszere. Hozzátette, hogy a minőségi felkészítés lehetővé teszi a veszteségek csökkentését és a hatékonyság növelését.

„Nem lehet figyelmen kívül hagyni a TCK-k problémáját. Az átvilágítás után rendszerszintű megoldást javasolunk majd, hogy megoldjuk az évek során felhalmozódott problémákat, de egyben megőrizzük az ország védelmi képességét”

– áll a bejegyzésében.

Fedorov bejelentette továbbá a Védelmi Minisztérium és az Ukrán Fegyveres Erők „mélyreható ellenőrzését” is, amivel reményei szerint további lehetőségeket találnak majd a katonák pénzügyi és szociális ellátásának javítására.

Új feladat a politikus számára

Mihajlo Fedorov korábban első miniszterelnök-helyettesként, valamint digitális átalakításért felelős miniszterként tevékenykedett. Volodimir Zelenszkij államfő január 2-án jelentette be, hogy őt javasolja a Védelmi Minisztérium vezetésére.

Sajtóinformációk szerint a döntést az indokolta, hogy a Védelmi Minisztériumnak radikális reformokra van szüksége, különösen a hadkiegészítők működését illetően.

Fedorov január 9-én nyújtotta be lemondását, amit a Legfelsőbb Tanács január 13-án el is fogadott. Védelmi miniszteri kinevezéséről ugyanakkor nem született döntés, mert a szükséges 226 szavazat helyett csupán 206 honatya támogatta a védelmi bizottság által is elfogadott elnöki javaslatot.

Frissítés (2026. január 14., 12.25): Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa január 14-i döntésével kinevezte védelmi miniszterré Mihajlo Fedorovot. A javaslatra 227 képviselő szavazott igennel.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátaljai Megyei Adminisztráció

Kapcsolódó: