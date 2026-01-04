Zelenszkij: változások várhatók a biztonsági és védelmi szektorban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy átfogó vezetői rotációkra készül a biztonsági és védelmi szektor teljes egészében. Ugyanakkor hangsúlyozta: az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokának leváltása jelenleg nem szerepel a tervek között.

Az államfő minderről január 3-án beszélt egy sajtótájékoztató keretében. Elmondta, hogy személyesen kívánja felügyelni a változtatásokat a teljes biztonsági és rendvédelmi rendszerben. Mint fogalmazott, számos vezető hosszú ideje tölti be tisztségét, ezért indokolttá vált a rotáció, ugyanakkor minden érintett továbbra is fontos szerepet tölthet be az állami irányítás különböző területein.

Zelenszkij közölte: a tervezett változások egy része elnöki hatáskörbe tartozik, míg más döntésekhez a parlament jóváhagyása szükséges. Azt is megerősítette, hogy kormányzati szinten is készülnek személyi változások. Ennek keretében már benyújtotta javaslatait az első miniszterelnök-helyettesi és az energetikai miniszteri posztra, ezekről jelenleg egyeztetések zajlanak a parlamenti frakciókkal.

Az elnök beszélt a Védelmi Minisztérium átalakításáról is, amely a tervek szerint azután kezdődik meg, hogy a Legfelsőbb Tanács jóváhagyja az új védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov kinevezését.

Zelenszkij hangsúlyozta: a stratégia részét képezi a jogszabályi környezet megújítása is. Emlékeztetett arra, hogy korábban már bejelentette az Állami Nyomozó Irodára (DBR) vonatkozó törvények módosítását.

Az államfő kiemelte, hogy a védelmi szektor átszervezését követően további lépések várhatók a hadsereget és az Ukrán Fegyveres Erőket érintően. Ugyanakkor határozottan leszögezte: jelenleg nem tervezik Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokának leváltását.

Kárpátalja.ma/suspilne.media