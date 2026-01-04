Zelenszkij Smihalt nevezné ki energiaügyi miniszterré

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 3-án bejelentette, hogy Denisz Smihalt javasolja az Energiaügyi Minisztérium élére. Az államfő közlése szerint a kérdésről konzultációkat folytatott Julija Szviridenko miniszterelnökkel is.

Zelenszkij a Telegramon számolt be a Smihallal folytatott találkozóról. Elmondása szerint megköszönte a jelenlegi védelmi miniszter „rendszerszintű munkáját” és azokat a folyamatokat, amelyeket a Honvédelmi Minisztériumban indított el Ukrajna védelmének megerősítése érdekében.

Az elnök hangsúlyozta: hasonlóan következetes és strukturált munkára van szükség jelenleg az ukrán energetikai ágazatban is, különösen az orosz támadások okozta károk gyors helyreállítása és az energiarendszer stabil működésének biztosítása érdekében.

Zelenszkij hozzátette, hogy a miniszterelnökkel egyeztetve Smihalt első miniszterelnök-helyettesi tisztségre és energiaügyi miniszternek javasolja, és ebben az ügyben a parlamenti képviselők támogatására számít.

Denisz Smihalt a Legfelsőbb Tanács 2025. július 16-án mentette fel a miniszterelnöki posztról a teljes kormányával együtt, majd egy nappal később a parlament jóváhagyta védelmi miniszteri kinevezését.

Az energiaügyi tárca vezetése 2025. november 19-e óta betöltetlen, miután a parlament felmentette Szvitlana Hrincsukot, aki egy nagyszabású energetikai korrupciós ügyben érintett. A kormány ezt követően Artem Nekraszovot nevezte ki az Energiaügyi Minisztérium megbízott vezetőjévé.

Január 2-án Zelenszkij felkérte Mihajlo Fedorov digitális átalakulásért felelős minisztert, hogy vegye át a védelmi tárca irányítását, egyúttal jelezte, hogy Smihal más állami területen folytatja munkáját.

Kárpátalja.ma/suspilne.media