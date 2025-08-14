Munkalátogatáson tartózkodik Kárpátalján Viktor Mikita

Munkalátogatás keretében érkezett Kárpátaljára Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője augusztus 14-én.

Mikita kiemelte, hogy fókuszban a megye gazdasági potenciáljának fejlesztése, a befektetések ösztönzése, a regionális fejlesztési projektek megvalósítása, valamint az infrastruktúra fejlesztése áll.

A látogatás során külön figyelmet fordítanak a közelgő tanévkezdés előkészületeire. Megvitatják az oktatási folyamat zavartalan biztosítását, valamint a közétkeztetési reform bevezetésének aktuális kérdéseit is.

Kárpátalja.ma