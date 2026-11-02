Motorbalesetben halt meg egy 19 éves fiatal Kárpátalján

Halálos közúti baleset történt november 1-jén a técsői járási Úrmezőn. Egy 19 éves motoros személygépkocsival ütközött össze, melynek következtében később a kórházban életét vesztette.

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetről november 1-jén, körülbelül 17:30-kor érkezett bejelentés az egészségügyi dolgozóktól. A helyszínre a Técsői járási rendőrség nyomozócsoportja vonult ki.

A vizsgálat eddigi adatai alapján a helyi fiatal egy Lifan márkájú motorkerékpárral közlekedett. Egy kanyaros útszakasz után összeütközött egy Volvóval, amelyet egy 63 éves, Lemberg megyei férfi vezetett.

Az ütközés következtében a motoros súlyos sérüléseket szenvedett. A fiatal később a kórházban életét vesztette. A személygépkocsi vezetőjét alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely megállapította, hogy józanul ült a volán mögött.

A rendőrök mindkét járművet lefoglalták.

Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →