Motorbalesetben halt meg egy 19 éves fiatal Kárpátalján
Halálos közúti baleset történt november 1-jén a técsői járási Úrmezőn. Egy 19 éves motoros személygépkocsival ütközött össze, melynek következtében később a kórházban életét vesztette.
A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetről november 1-jén, körülbelül 17:30-kor érkezett bejelentés az egészségügyi dolgozóktól. A helyszínre a Técsői járási rendőrség nyomozócsoportja vonult ki.
A vizsgálat eddigi adatai alapján a helyi fiatal egy Lifan márkájú motorkerékpárral közlekedett. Egy kanyaros útszakasz után összeütközött egy Volvóval, amelyet egy 63 éves, Lemberg megyei férfi vezetett.
Az ütközés következtében a motoros súlyos sérüléseket szenvedett. A fiatal később a kórházban életét vesztette. A személygépkocsi vezetőjét alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely megállapította, hogy józanul ült a volán mögött.
A rendőrök mindkét járművet lefoglalták.
Az ügyben tart a nyomozás.