Műemléki védelmet kaphat az ungvári fogászati klinika épülete

Az Ungvári Kerületi Ügyészség bírósági eljárás eredményeként kötelezi a városi végrehajtó bizottságot, hogy az ungvári fogászati klinika épülete megkapja a kulturális örökségi helyszín jogi státuszát – olvasható a Kárpátaljai Megyei Ügyészség Facebook-oldalán.

A törvényszék az Ungvári Városi Tanács fellebbezését elutasította, így a bírósági döntés mostantól hatályos.

A Kárpátaljai Megyei Fogászati Klinika épülete, amely az 1920-as években épült, Ungvár történelmi jelentőségű negyedében található, a Függetlenség part 8. szám alatt. Az épület szerepel az UNESCO világörökségi listájára jelölendő objektumok listáján (Kis-Galagó).

2024 márciusában a helyi önkormányzat úgy döntött, hogy felszámolja a fogászati klinikát, ám a lépés jogellenes volta miatt az ügyészség pert indított. A határozat kérdését a Kárpátaljai Kerületi Közigazgatási Bíróság jelenleg is tárgyalja.

Kárptalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Ügyészség

Nyitókép: wikimapia.org