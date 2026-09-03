Leomlott egy lakóház homlokzata Munkácson

Leomlott egy magántulajdonban lévő lakóház honlokzata szerda délelőtt Munkácson, a Duhnovics utcában. Az épületben senki sem lakott.

A katasztrófavédelem munkatársait járókelők értesítették az omlásról. A bejelentők attól tartottak, hogy a romok alatt olyan munkások rekedhettek, akik az előző napon a régi épület bontásán dolgoztak.

A városi tűzoltók átvizsgálták a romokat, és a törmelék alatt szerencsére senkit nem találtak.

A járdát elborító törmelékek eltakarítását a bontás alatt álló ház tulajdonosa végzi. A hatóságok az épületomlás pontos körülményeit és okát vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: zk.dsns.gov.ua

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