Leomlott egy lakóház homlokzata Munkácson
Leomlott egy magántulajdonban lévő lakóház honlokzata szerda délelőtt Munkácson, a Duhnovics utcában. Az épületben senki sem lakott.
A katasztrófavédelem munkatársait járókelők értesítették az omlásról. A bejelentők attól tartottak, hogy a romok alatt olyan munkások rekedhettek, akik az előző napon a régi épület bontásán dolgoztak.
A városi tűzoltók átvizsgálták a romokat, és a törmelék alatt szerencsére senkit nem találtak.
A járdát elborító törmelékek eltakarítását a bontás alatt álló ház tulajdonosa végzi. A hatóságok az épületomlás pontos körülményeit és okát vizsgálják.
Forrás: zk.dsns.gov.ua
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