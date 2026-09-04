Hasi fájdalomra panaszkodott: meghalt egy 50 éves férfi Munkácson

Tragédiával végződött egy munkácsi eset, amely komoly figyelmeztetés is egyben: súlyos egészségügyi panaszok esetén nem szabad napokig várni a kivizsgálással.

A mentőszolgálat beszámolója szerint munkatársaikat egy 50 éves férfihoz riasztották Munkácson.

Felesége elmondása szerint férje már öt napja hasi fájdalomra és hányásra panaszkodott, ám ez idő alatt nem fordult orvoshoz, és nem részesült kezelésben.

Mire a mentők a helyszínre értek, a férfi már életjelek nélkül feküdt. Felesége és lánya addigra megkezdték az újraélesztését, a mentőcsapat pedig azonnal folytatta a keringés helyreállítására irányuló beavatkozásokat.

Az újraélesztés során a mentők mellkasi kompressziót végző automata készüléket is alkalmaztak. Minden szükséges intézkedést megtettek, ám a beavatkozások ellenére nem sikerült megmenteni a férfi életét.

A halál pontos okáról a mentőszolgálat nem osztott meg további információkat.

Kárpátalja.ma

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