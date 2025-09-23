Útlezárásokra számíthatnak a munkácsiak

Munkácson három útszakasz felújítása zajlik, emiatt az autósoknak lezárásokkal kell számolniuk – olvasható a városi tanács Facebook-oldalán.

A munkálatok a Volodimir metropolita, a Zrínyi Ilona és a Partizán utcákat érintik.

A Volodimir metropolita utcán már zajlik az útlezárással járó felújítás, a Zrínyi Ilona utcán pedig a szegélykövek kiemelésénél tartanak. Ugyanerre lehet számítani a napokban a Partizán utcán is.

