A második világháború áldozataira emlékeztek Ungváron

A nácizmus felett aratott győzelem és a második világháború 1939–1945 közötti áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezést tartottak Ungváron, a Dicsőség dombján május 8-án – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó.

A rendezvényen veteránok, katonák, önkormányzati vezetők, rendvédelmi szervek képviselői, diplomaták, egyházi személyek és civilek vettek részt. A jelenlévők gyertyákkal és virágokkal tisztelegtek a második világháború áldozatainak emléke előtt.

A kormányzó közleményében hangsúlyozta:

− Ukrajna és Európa országai nem ünnepként, hanem tragédiaként tekintenek a második világháborúra, amely emberek millióinak életét követelte és városok ezreit pusztította el.

Min mondta, ma is fontos emlékezni mindazokra, akik a második világháború idején szenvedtek, ugyanakkor azokra az ukránokra is, akik jelenleg az orosz agresszió következtében vesztik életüket.

Minden meggyújtott gyertya és elhelyezett virág a kitartás, az emlékezés és a győzelembe vetett hit jelképe.

Kárpátalja.ma