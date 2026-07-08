Elfogták az emberrablás és fegyveres rablás miatt elítélt képviselőt

Őrizetbe vették a Nagybereznai kistérség 46 éves önkormányzati képviselőjét, aki jogerős bírósági ítélete ellenére megpróbálta elkerülni a börtönbüntetés letöltését. A férfit a Kárpátaljai Megyei Rendőrség munkatársai a KORD különleges egység támogatásával fogták el.

Az ügy még 2019 novemberére nyúlik vissza. A nyomozás szerint egy taxisofőr és társa – a később elítélt képviselő – fegyverrel megfenyegetett öt Tádzsikisztánból érkezett utast, akik Lvivből Kárpátaljára tartottak. A támadók mintegy 7000 amerikai dollárt és mobiltelefonokat raboltak el tőlük.

A sértetteket – köztük két kiskorú gyermeket – ezt követően Nagybereznára vitték, ahol három napon át egy családi ház pincéjében tartották fogva. Az egyik áldozatnak sikerült megszöknie, és értesítenie a hatóságokat.

A bíróság 2025-ben emberrablás és fegyveres rablás miatt nyolc év szabadságvesztésre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a képviselőt. Az ítélet jogerőre emelkedése után azonban bujkálni kezdett, hogy elkerülje a büntetés végrehajtását.

A rendőrség végül felkutatta és elfogta a férfit, aki jelenleg előzetes letartóztatásban van. A közeljövőben büntetés-végrehajtási intézetbe szállítják, ahol megkezdi nyolcéves szabadságvesztésének letöltését.

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