Kárpátalján is elindult a Magyarok Kenyere

Kárpátalján is elindult ismét a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarságot összefogó Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program.

A jótékonysági megmozdulás célja az összefogás erejével rászorulókon való segítés: az összegyűjtött búzából sült kenyerek olyanok asztalára jut, akiknek nehézséget okoz a mindennapi betevő előteremtése.

Az akcióhoz idén is csatlakozik a Nagydobronyi kistérség, amint a Facebook-oldalukon is írták.

„Tavaly a térségben több mint 25 tonna búza gyűlt össze, ebből csak Nagydobronyban 17,6 tonna – 69 adakozó gazdától. Jelentős mennyiség érkezett Csongorról, Kisdobronyból és Tiszaágtelekről is. Az adományozásnak itt mély hagyománya van, a helyi gazdák minden évben példát mutatnak összefogásból és szolidaritásból. Annak ellenére, hogy a gazdák egyre nehezebb körülmények között kell, hogy termeljenek, mindig van szándék és akarat, hogy adjanak oda, ahol erre a legnagyobb szükség van. Csatlakozzunk idén is minél többen ehhez a nemes célból létrehívott programhoz. Legyünk képviselve minél többen és mutassuk meg, hogy a kevésből is tudunk adni” – írták.