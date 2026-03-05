Matracokat adományozott a Katolikus Karitász Nagydobronyban

Hetven matraccal támogatta a Katolikus Karitász az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont – tudatta a Katolikus Karitász. Az adományt Klaus Höhn, a szervezet németországi jószolgálati nagykövete kísérte Kárpátaljára. Az új, jó minőségű matracokat március 4-én Katkó Andrea, az otthon igazgatójának jelenlétében juttatták célba.

Közleményében a Katolikus Karitász emlékeztetett arra, hogy évek óta támogatják úgy a térségben élőket, mint a harminc éve működő gyermekotthont, ahol jelenleg másfélszázan élnek. „Klaus Höhn a Humanitäre Ungarnhilfe »Heilige Elisabeth« e. v. alapítója, amely 2012 óta gyűjt adományokat rászoruló magyar közösségek támogatására. Az egyesület az elmúlt években számos humanitárius kezdeményezést segített: támogatást nyújtott mélyszegénységben élő családoknak, hozzájárult a Katolikus Karitász balatonakali gyermektáborának felújításához, valamint a háború kitörése óta célzott segítséget juttat el Kárpátaljára” – írták.

A Karitász 2017-ben indított orvosmissziós tevékenységében idén külön szűrőprogramot terveznek a nagydobronyi otthon lakói számára.

Kárpátalja.ma

Fotók: Katolikus Karitász