Az otthonában bántalmaztak és raboltak ki egy idős nőt Nagyszőlősön

Megtámadtak és kiraboltak egy 79 éves nőt Nagyszőlősön augusztus 18-ra virradóra – számolt be a kárpátaljai rendőrség. Mint kiderült a gyanúsított nem először tört be a nő otthonába.

A rendőrség szerint a férfi behatolt a sértett házába, ahol több ütést mért a fejére és a felsőtestére, majd megpróbálta megfojtani. Az idős asszony ellenállt a támadásnak, a behatoló végül felkapta a házban lévő laptopot, és elmenekült a helyszínről.

Mint kiderült, a 40 éves nagyszőlősi lakos egy héttel korábban szintén betört a sértett otthonába, ahonnan akkor mobiltelefont és 5 000 hrivnyát tulajdonított el. Az idős nő akkor nem fordult a rendőrséghez.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a támadót, akinél megtalálták a lopott laptopot. A férfit őrizetbe vették.

Az ügyben eljárás indult.

Kárpátalja.ma