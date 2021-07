Négynapos munkahetet vezetnének be Ukrajnában

A Jooble munkaadói portál felmérése szerint az ukrán munkaadók több mint 70%-a átállna a négynapos munkahétre.

Korábban, külföldi és ukrán vállalatok, kísérleti jelleggel már bevezették a rövidített munkahetet, többségük pedig pozitívnak értékelte az újítást.

A négynapos munkahét lényege, hogy az alkalmazottak több időt fordíthassanak személyes ügyeikre és a pihenésre, így a többi munkanapon hatékonyabb lenne a munkavégzés. A kevesebb munka ellenére a fizetések nem csökkennének. Szerhij Marcsenko, piaci szakértő szerint, főleg a szellemi munkát végző munkavállalók esetében figyelhető meg a hatékonyabb munkavégzés a kevesebb munkaóra ellenére.

A Microsoft Japan 2019-es felmérése kimutatta, hogy a munkások teljesítménye 40%-kal nőtt a négynapos munkahét bevezetésével. Ukrán cégek is végeztek hasonló kutatást, ami szintén pozitív eredménnyel zárult.

Fontos megjegyezni, hogy nem minden munkaterületen hozna ugyanolyan eredményt a négynapos munkahét, mint az ötnapos. Az emberekkel való munka során, például egy orvos esetében, nem lenne előnyös, ha kevesebb idő alatt több beteget fogadna, hisz ez valószínűleg a vizsgálat minőségének rovására menne.

A négynapos munkahét bevezetése nagyban függ az adott vállalat felépítésétől és a munkavállalók motivációjától.

Annak ellenére, hogy egyre elterjedtebb a négynapos munkahét külföldön, és a jövőben is egyre több országban vezethetik be, a szakértő nem hinné, hogy a közeljövőben Ukrajnában is átállnának erre a rendszerre.

„Nem hinném, hogy a munkaadók készen állnának erre – mondta Marcsenko. Ha a munkaadók 71%-a azt mondja, hogy nincs az újítás ellen, az nem jelenti azt, hogy ők maguk is bevezetnék a négynapos munkahetet, ha a lehetőség adott lenne. Kétségkívül a rövidebb munkahét felé halad a világ, de nem gondolom, hogy a következő öt évben ez lenne a meghatározó sem Ukrajnában, sem a világon.”

