Rendőrök mentették meg az erőszak áldozatául esett nyugdíjast
Szeptember 23-án, dél körül a volóci rendőrök járőrözés közben sikolyokra lettek figyelmesek. A zaj forrását követve egy lakóházba siettek, ahol egy férfi fajtalankodott egy tehetetlenül fekvő, vérző nővel – olvasható a kárpátaljai rendőrség Facebook-oldalán.
A rendőrök azonnal lefogták a támadót, az áldozatot pedig elsősegélyben részesítették. A helyszínre kiérkező mentősök szerint a nő sok vért vesztett, állapota kritikus. A rendőrök gyors közbelépésének köszönhető, hogy életben maradt.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy az áldozat egy 66 éves helyi lakos. A nemi erőszak miatt őrizetbe vett 53 éves férfi az egyik szomszédos falu lakója.
A nyomozás jelenleg is tart.
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség