Nemzetközi járatok is indulnak az ungvári repülőtérről

Az ungvári nemzetközi repülőtér egyedülálló abban, hogy a repülők Szlovákia légterében szállnak fel és le. Június 2-án az ungvári repülőtér munkájának köszönhetően újraindultak a járatok a megye és a főváros között. A Kijevbe tartó járatokra 1500 hrivnyától válthatunk jegyet, és általában 72 utas tartózkodik a fedélzeten.

Az ungvári nemzetközi repülőtéren virágzik a légiközlekedés. Elvégeztek néhány javítási munkálatot, melyeknek köszönhetően javult a légikikötő munkája. A fényjelző rendszer rekonstrukciójára kiírt pályázat győztesét is meghatározták, ezek a munkálatok 2022-ben kezdődnek el.

A kárpátaljai megyeszékhelyről már nemzetközi járatokat is indítanak: nemrég a görögországi Szaloniki lett elérhető Ungvárról. A tervek között szerepel több új állandó járat bevezetése is, így remélhetőleg a világ több országába is eljuthatunk vidékünkről.

Kárpátalja.ma/Novini Zakarpattya