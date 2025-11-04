November 4-én ünnepeljük a vasutasokat Ukrajnában

November 4-én Ukrajna a vasutasok napját ünnepli – azoknak az embereknek a tiszteletére, akiknek köszönhetően az ország halad, még akkor is, amikor az utakat háború szeli ketté.

A jeles napot 1993-ban alapították (az ünnep dátuma korábban augusztus első vasárnapja volt), hogy elismerjék a vasúti dolgozók szerepét Ukrajna gazdaságában és védelmi képességében.

A vasút története – a fejlődés és összekapcsolódás jelképe

Az ukrán vasút története a 19. században kezdődött:

1861-ben megnyílt a Lviv–Przemyśl vonal,

1865-ben az Odessza–Balta,

1870-ben pedig a Kijev–Balta útvonal.

Ezek az első vonalak megteremtették a modern Ukrajna gazdasági és társadalmi hálózatának alapját.

A vasút nemcsak közlekedési eszköz, hanem az összetartozás, a fejlődés és a remény szimbóluma.

A teljes körű orosz invázió óta a vasút szó szerint életvonal Ukrajnában.

A Ukrzaliznicja vonatai több mint 4 millió embert szállítottak biztonságos régiókba a teljes körű háború kitörésének első évében.

A vasutasok a frontvonal közelében dolgoznak, hidakat és síneket javítanak, gyakran harc közben.

A történelmi feljegyzések szerint az 1870-es években érkezett meg a vasút a mai Kárpátalja területére, összekötve Ungvárt, Munkácsot, Beregszászt, Husztot és Aknaszlatinát az európai vasúti hálózattal.

Ezzel új korszak kezdődött: a kapcsolatok és fejlődés korszaka, amely fellendítette a vidék gazdasági és kulturális életét.

Az utóbbi év egyik legérdekesebb újítása az „UZ–3000” program, amely lehetővé teszi, hogy az utasok ingyenesen utazzanak akár 3000 kilométert Ukrajna területén az alacsony forgalmú időszakokban.

A program célja a kihasználatlan helyek feltöltése, a belső turizmus ösztönzése és a társadalmi mobilitás támogatása.

A technikai megoldást az Ukrzaliznicja applikációján keresztül, elektronikus jegyek formájában valósították meg.

Ukrajna vasúti hálózata több mint 21 700 km hosszú, ezzel a 15. helyet foglalja el a világon. Békeidőben az ország összes árujának akár 50%-át és az utasok több mint 40%-át is a vasút szállítja. A háború után kulcsfontosságú tényezővé válik a gazdasági fellendülésben és az EU-val való integrációban, mivel Ukrajna fokozatosan átáll az európai nyomtávolságra (1435 mm) Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia felé.

A főbb adatok:

1640 állomás,

120 főpályaudvar,

50 mozdonyjavító telep,

174 939 tehervagon,

2 718 dízelmozdony,

1 796 villanymozdony,

több mint 180 ezer munkavállaló (2024-es adat).

Az Ukrzaliznicja Ukrajna legnagyobb munkaadója, megelőzve az ATB-t és az Ukrpostát.

A vállalat 2023-ban 5,2 milliárd hrivnyás nyereséget ért el – komoly eredmény a háborús körülmények között, amikor a vasút inkább a túlélésért, mintsem a fejlesztésért küzdött.

„ Külön köszönet illeti a beregszászi vasútállomás kollektíváját. Az Önök hivatás iránti elkötelezettsége, precizitása és felelősségteljes szolgálata teszi lehetővé, hogy utasok ezrei nap mint nap biztonságban és kényelemben utazhassanak. Tisztelettel köszöntöm a vasúti dolgozókat és veteránokat szakmai ünnepük alkalmából! Jó egészséget, családi boldogságot, balesetmentes munkát és további sikereket kívánok!” – mondta Babják Zoltán, Beregszász polgármestere az ünnep alkalmából.

