Szeptembertől életkor szerinti pótlékot kapnak az ukrán nyugdíjasok

Szeptember 1-jétől a nyugdíjak kifizetése Ukrajnában a megszokott rendben történik. A Nyugdíjalap több mint 50 milliárd hrivnya forrást különített el a kifizetésekre, így fennakadások nem várhatók.

Általános nyugdíjemelés nem lesz, ugyanakkor bizonyos kor felett a kisebb összegű nyugdíjakhoz pótlék jár.

Kik jogosultak a pótlékra?

70–74 év között: havi 300 hrivnya kiegészítés,

75–79 év között: havi 456 hrivnya kiegészítés,

80 év felett: havi 570 hrivnya kiegészítés.

A támogatás azoknak jár, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 10 340 hrivnyát. Kiemelik, hogy az összeget automatikusan folyósítják, így nincs szükség külön igénylésre.

További támogatás 80 év felett

Azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik betöltötték a 80. életévüket és állandó ápolásra szorulnak, további juttatásra jogosultak. Ehhez szükséges:

orvosi bizottsági szakvélemény,

családi összetételről szóló igazolás,

dokumentum a hozzátartozók munkaképtelenségéről,

valamint kérelem benyújtása a Nyugdíjalaphoz.

Külföldön élők és az orosz megszállás alatt lévő területek lakói

Aki külföldön vagy ideiglenesen megszállt területen él, annak év végéig igazolnia kell személyazonosságát. Ez történhet a Nyugdíjalap portálján keresztül, videókapcsolattal vagy Gyija aláírással. A megszállt területeken élőknek emellett bizonyítaniuk kell, hogy nem kapnak nyugdíjat az orosz hatóságoktól.

Kárpátalja.ma/pmg.ua